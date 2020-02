dal nostro inviato

ROMA Non è una disfatta. Peggio. Una resa. Contro una Scozia per nulla irresistibile, l'Italia (0-17) ha visto passare davanti a sé, con profondissimo e mesto senso di impotenza, l'ultimo treno per sperare di uscire dalla palude in cui è precipitata nel marzo di cinque anni fa dopo l'ultima vittoria a Edimburgo.

Da allora solo sconfitte nel Sei Nazioni. E con quella di ieri fanno 25 di fila con conseguente candidatura al quinto cucchiaio di legno consecutivo, perché e impensabile che questa squadra, confusa e balbettante, possa svoltare in pochi giorni prima delle sfide titaniche che l'attendono contro Irlanda e Inghilterra. Pìù ancora che le tre mete subite dagli highlanders pesano gli zero punti all'attivo. Ed è già la seconda volta che gli azzurri subiscono un'umiliazione del genere nelle ultime tre partite. Senza precedenti.

Ma quello che appare ancora più grave è che non si vede un'idea di gioco al di là qualche pallido tentativo di muovere la palla alla mano.

Dove sono finite le mete segnate a Parigi, spacciate per segnali di crescita?

DIAGNOSI SEVERA

La crudele verità è che questa Italia segna solo quando la pressione in campo evapora, a partita chiusa. Così ieri non sono bastati gli estri episodici di qualcuno (Bellini nel primo tempo, Hayward e Minozzi nella ripresa). Altri mezzi per colpire non ne ha.

Le ruck sono un calvario e forse il ct Smith dovrebbe pensare di inserire stabilmente in terza linea un ruspante tipo Lazzaroni o Pettinelli. Il maul è inceppato, il gioco al piede imbarazzante: calci di liberazione, o meglio, di disperazione, fatti solo per allontanare la pressione. Eppure il treno scozzese ieri è passato lentissimo all'Olimpico. Giornata no di Hastings con errori elementari, ritmo blando, svarioni in touche.

Partita nel complesso mediocre. Venti minuti senza punti, poi uno show di Hogg, che si è bevuto mezza difesa, ha rotto gli equilibri. Nella ripresa l'Italia ha incassato subito la meta di Harris dopo una sequenza di 15 fasi impastate di pick and go. L'Italia purtroppo non è stata in grado di reagire, di prendere in mano la partita, anche solo per un breve periodo. E dopo l'espulsione di Zani per placcaggio pericoloso, negli ultimi 10' è stata prigioniera nella propria metà campo, subendo la meta di Hastings ormai senza opporre più alcuna resistenza.

Antonio Liviero

