RUGBYIl rugby italiano è sempre più donna, in attesa che i maschi rialzino la testa.La trevigiana Sara Barattin, 35 anni, laureata in scienze motorie, ha tagliato ieri a Parma il traguardo delle cento presenza in Nazionale, prima italiana e ottava al mondo. La festa è stata in parte rovinata dalla sconfitta 15-7 dell'Italia contro l'Irlanda nel 2° match di qualificazione mondiale. Poi il successo a sorpresa 27-22 della Scozia sulla...