QUALIFICAZIONI MONDIALINon è spalle al muro, ma quasi. E non consola la buona compagnia di altre grandi Nazionali europee. L'ItalBasket si gioca una fetta importante del proprio futuro questa sera al Forum di Milano (ore 20.30, SkySport) nel secondo turno delle qualificazioni ai Mondiali 2023 contro l'Olanda. Cioè l'altra Nazionale ancora a quota zero in un girone H che promuove alla seconda fase di qualificazione tre delle quattro squadre...