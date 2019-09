Italbasket, tutto contro la Spagna

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MONDIALEFOSHAN L'impresa è rimandata, contro la Serbia il miracolo non avviene. E domani contro la Spagna ci si gioca un intero mondiale. L'Italia saluta Foshan, sconfitta 92-77 da una Serbia obiettivamente più forte, che vola alla prossima fase a punteggio pieno. Gli azzurri invece portano con sé i punti delle due vittorie e della sconfitta di ieri sera in un girone che si aprirà contro la Spagna, arrivata a punteggio pieno dal gruppo C. Sarà una gara da dentro o fuori. Si gioca a Wuhan, capoluogo della Cina centrale da 11 milioni di...