Italbasket, operazione Mondiali: «Subito il pass con l'Ungheria»

BASKETVARESE È scattata a Varese l'operazione Mundial per l'ItalBasket, ancora a caccia di un pass per Cina 2019. In una miriade di combinazioni possibili, basterà comunque una vittoria agli azzurri - che avranno il primo match point casalingo contro l'Ungheria venerdì sera al PalaOldrini di Masnago (ore 20.15, annunciato il sold out) - per conquistare l'accesso alla rassegna iridata dopo ben 13 anni di assenza. Il presidente Fip Gianni Petrucci ripete come un mantra «non dobbiamo fare calcoli» e non vuole rimandare la qualificazione...