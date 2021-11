Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

BASKETMeno quattordici. Non è la temperatura di San Pietroburgo, ma è lo scarto rimediato dall'Italbasket in Russia, nel primo match delle qualificazioni ai Mondiali 2023 di Giappone, Indonesia e Filippine. La squadra di Meo Sacchetti perde 92-78 contro una Russia in versione altrettanto sperimentale, complice una difesa che nel secondo tempo subisce 55 punti. Non bastano i punti di Stefano Tonut e Amedeo Tessitori a una Nazionale...