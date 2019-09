ITALBASKET, L'ORA DELLA VERITÀ

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

BASKET«Affrontiamo i più forti del Mondo». Daniel Hackett non usa mezze misure e alla vigilia della sfida contro la Serbia a Foshan (ore 13.30, SkySport) le parole del playmaker azzurro vengono supportate anche dalle lacune mostrate dai campioni in carica di Team Usa. L'Italia chiude la prima fase dei Mondiali affrontando la Nazionale favorita per il titolo, perché nonostante l'assenza di Milos Teodosic il ct serbo Sasha Djordjevic tecnico della Virtus Bologna può contare su cinque giocatori Nba come Bogdan Bogdanovic, Marko Guduric,...