Italbasket, contro l'Angola si respira già aria olimpica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MONDIALIFOSHAN Italia-Angola è già decisiva. Per il passaggio al turno successivo e soprattutto per la qualificazione al torneo preolimpico del prossimo anno. Battere gli africani, già ampiamente sconfitti dalla Serbia nella prima giornata, significherebbe avere quattro punti in classifica, già sufficienti a superare il turno. L'ultima partita contro la Serbia tra due giorni varrebbe soltanto per il primo posto e per portare quanti più punti possibili nella seconda fase. Secondo, ma più significativo motivo di interesse, è rappresentato...