Italbasket cede alla Serbia nel finale Positivi rientri di Gallinari e Datome

BASKETSHENYANG (CINA) È un'Italia in crescita, a dire del suo ct, quella che ha affrontato la seconda delle tre sfide previste in pochi giorni con la Serbia, pur perdendo 71-65 all'esordio nel torneo pre-mondiale dell'AusTiger, in Cina. Il ritorno nel gruppo di Gigi Datome e Danilo Gallinari ha dato corpo alla squadra di Meo Sacchetti, arrivata a sfiorare la vittoria. Qualche errore nel finale, sottolineato dal ct, viene pagato caro, in attesa che gli azzurri arrivino al giusto stato di forma fisica e mentale per l'esordio nel mondiale in...