BASKET

La nazionale azzurra di basket torna a Napoli dopo oltre 50 anni per affrontare, stasera alle 20.30 (diretta su Sky Sport), la Russia nella prima partita delle qualificazioni all'Europeo 2021. Il ct, Meo Sacchetti, al termine dell'allenamento serale ha deciso di lasciar fuori dal roster dei 12 Francesco Candussi e Andrea Mezzanotte, per aprire un percorso che comunque è segnato, visto che l'Italia è già qualificata al torneo continentale che si giocherà anche a Milano.

«Stiamo lavorando per il presente, abbiamo convocato giocatori che stanno facendo bene in campionato, o che hanno prospettive - ha affermato il ct, Meo Sacchetti -. Se diventeranno importanti per la Nazionale? Ce lo auguriamo tutti. Affrontiamo una squadra di buon livello, sono curioso di vedere le risposte di questi ragazzi. Sicuramente in questi giorni sto vedendo le facce giuste». «Napoli ci ha accolto con un entusiasmo incredibile - ha sottolineato il presidente della Fip, Gianni Petrucci - e qui è stato organizzato un evento di grande richiamo, in una città in cui la Nazionale mancava da troppo tempo. Sacchetti ha convocato giocatori giovani, una mossa intelligente. La Russia è forte, noi ci proveremo. Speriamo di fare una bella figura davanti agli oltre 4.000 del PalaBarbuto».

