Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ISTITUZIONALEROMA La Lancia compie 115 anni e li festeggia di fronte al Palazzo del Quirinale dove dal 1961 risiedono due illustri signore: le due Flaminia in dotazione alla Presidenza della Repubblica che compiono 60 anni. Una cornice prestigiosa, come solo la residenza della massima carica dello Stato può essere, per celebrare due pezzi unici e una storia dalle radici profonde. La Lancia fu infatti fondata a Torino il 27 settembre 1906 da...