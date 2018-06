Islanda, una gita di classe con sogno all'ombra del Cremlino

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA STORIAL'Islanda ha cominciato a flirtare col mondiale russo due anni fa in Francia. È più o meno la stessa di allora. Quando le orecchie del pallone, agli Europei griffati Portogallo, s'imbottirono del geyser sound. Ecco perché ci si sente dentro a una storia guardando facce come quella di capitan Gunnarsson, una barba che dice tutto, o quella della boa offensiva Finnbogason, uno che gioca nell'Augusta in Bundesliga ma tempo fa passava per le giovanili della Torres e dopo la sgridata all'Argentina (suo il gol dell'uno a uno) è tenuto...