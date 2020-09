GOLF

Il bis è servito. Rimonta show e seconda vittoria sull'European Tour di golf nel giro di ventuno giorni per John Catlin che, a Ballymena, in Irlanda del Nord, fa festa. L'americano trionfa nel Dubai Duty Free Irish Open grazie a un gran recupero nel giro finale. Ottavo dopo il moving day lo statunitense, con un parziale di 64 (-6) - caratterizzato da sette birdie e un bogey - su un totale di 270 (-10) colpi, è riuscito a superare al fotofinish la concorrenza di Aaron Rai.

Niente da fare per il britannico (in testa nei primi tre giri), secondo con 272 (-8). Terzo posto (273, -7) ex aequo per il tailandese Jazz Janewattananond e l'australiano Maverick Antcliff. Mentre in quinta posizione (274, -6) si sonopiazzati gli svedesi Oscar Lengden e Joakim Lagergren.

Dopo i 7 exploit totali su tre diversi circuiti asiatici (Thailand Golf Tour, Asian Development Tour e Asian Tour) Catlin è ora tra i giocatori più in forma del momento sul massimo circuito continentale del green maschile. Il 6 settembre scorso l'acuto all'Andalucia Valderrama Masters, ora l'impresa all'Irish Open. Mese da ricordare per Catlin che torna così a vincere sull'European Tour.

ADAM LONG IN TESTA

Il moving day del Corales Puntacana Resort & Club Championship sorride ad Adam Long. Nella Repubblica Dominicana l'americano mette la freccia e, con un parziale di 64 (-8) su un totale di 199 (-17), sorpassa il connazionale Hudson Swafford (leader dopo il secondo giro e ora 2° con 201, -15), prendendosi il comando provvisorio della classifica.

A Punta Cana Long, che il 25 settembre scorso ha festeggiato il suo 33esimo compleanno, insegue il secondo titolo in carriera sul massimo circuito americano del green maschile. Stesso obiettivo per Swafford, per una sfida all'insegna dell'incertezza. Al vincitore andranno 500 punti per la classifica FedEx Cup ma soprattutto il Pga Championship e il Masters Tournament 2021. In palio anche un montepremi complessivo di 4.000.000 di dollari.

