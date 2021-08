Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PRECAMPIONATOAdesso Simone Inzaghi può cominciare a fare sul serio. Oggi il tecnico dell'Inter avrà infatti, per la prima volta, la squadra al completo, con il rientro a Milano anche degli ultimi big. Per iniziare così a preparare al meglio l'esordio in campionato (il prossimo 21 agosto a San Siro contro il Genoa) e l'assalto alla seconda stella.Dopo le vittorie agli Europei e in Copa America, oggi si rivedranno ad Appiano Gentile...