Inzaghi: «La sfuriata di Lotito? Poi abbiamo riso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA VIGILIA LAZIALEROMA La Lazio chiamata all'impresa, anche se il passato recente parla di due successi contro la Juventus e partite come questa «le abbiamo nel Dna». Parola di Simone Inzaghi, lui il primo a scacciare tutte le ombre sul suo rapporto con Claudio Lotito a due giorni dalla diffusione di un video in cui il patron era una furia contro il suo allenatore al telefono: «L'importante è che questi confronti siano rafforzativi, utili e costruttivi. E soprattutto che si concludano come nella telefonata successiva con una risata. Siamo...