Inzaghi: «Il Napoli altro tabù da sfatare»

LA SFIDA

ROMA Altra corsa, altro record da inseguire. Se quest'anno c'è una cosa che non manca alla Lazio di Simone Inzaghi sono gli stimoli presentati da ogni partita di campionato. Dopo la nona sinfonia suonata a Brescia, all'Olimpico arriva il Napoli di Gattuso. Un binomio che per Inzaghi e la Lazio non suona per niente facile. Il tecnico biancoceleste nella sua carriera da allenatore in prima non ha mai battuto i partenopei, l'unica squadra di questa Serie A che manca alla collezione di Inzaghi. Per giunta, il tecnico biancoceleste nei precedenti scontri diretti ha sempre patito il gioco dell'ex rossonero, vincendo una sola gara delle 7 precedenti tra campionato e Coppa Italia. Tra i due regna il segno x ma l'inerzia degli ultimi due mesi, associata alla crisi del Napoli, fa impennare le quotazioni della Lazio che arriva al confronto da favorita e con l'obbligo di credere nella decima vittoria consecutiva che significherebbe record assoluto per i biancocelesti: «Il Napoli è l'ultima squadra di A che non ho mai battuto? Questo è un qualcosa da sfatare. Abbiamo tutte le carte in regola per poterlo fare», si dice convinto Inzaghi.

Rientrano Luis Alberto e Leiva dalle rispettive squalifiche, acciaccati ma dovrebbero stringere i denti ed esserci Lulic e Cataldi, mentre è out Marusic e resta in forte dubbio Correa: «È un generoso, vedremo l'ultimo allenamento cosa ci dirà», glissa il tecnico della Lazio. Se non dovesse recuperare l'argentino, allora spazio a Caicedo al fianco di Immobile in attacco.

GATTUSO CI PROVA

Il Napoli deve cominciare a correre anche in classifica. «Ci aspetta una gara difficile - spiega Gennaro Gattuso - come quella con l'Inter. La squadra migliora, ora però ci servono due o tre risultati di fila per trovare la strada della risalita. Dobbiamo trovare serenità e sbagliare di meno. Questa squadra ha dei valori tali che non può pensare di avere la classifica che ha oggi, ci sono giocatori importanti che devono però stare tranquilli».

Il ritorno al 4-3-3 sembra ormai metabolizzato dalla squadra azzurra e Ringhio sogna un ritorno al gioco dell'era Sarri: «Il Napoli di Sarri - dice - in quei tre anni era una macchina perfetta che giocava a memoria, sembrava la playstation».

Gli infortunati Meret, Koulibaly, Mertens, Maksimovic restano in infermeria: «Koulibaly ha ancora un edema e non rischio di tenerlo fuori altri due-tre mesi, Mertens sta facendo fisioterapia con il medico della nazionale belga e torna martedì sera», spiega Gattuso. Scelte obbligate quindi con Ospina in porta e il duo Di Lorenzo-Manolas al centro della difesa, mentre a centrocampo è sulla graticola Fabian Ruiz che rischia di lasciare il posto a Elmas. Davanti il tridente è Callejon-Milik-Insigne.

