ROMA Dopo la vittoria con la Fiorentina la Lazio torna a respirare, ma è già tempo di rientrare in campo. Contro il Torino stasera i biancocelesti sono chiamati a dare continuità al successo sui viola, la prima post-Covid per la squadra di Simone Inzaghi. «Prima pensiamo alla Champions, siamo partiti quattro anni fa con l'obiettivo di migliorarci e finora ci siamo riusciti. Dopo aver acquisito la Champions penseremo ad altro» dice Simone Inzaghi. Per altro intende quella lotta scudetto che il tecnico biancoceleste fu tra gli ultimi a mettere nel mirino e tra i primi a declassare dopo la sconfitta di Bergamo che ha fatto scivolare la sua Lazio a -4 dalla Juve. «Manca poco per conseguire il nostro obiettivo», si sbilancia l'allenatore, consapevole che fare risultato col Toro significherebbe mettere nuova pressione alle proprie spalle su Inter e Atalanta e allo stesso tempo sulla Juventus nella corsa scudetto.

Inzaghi resta alle prese con i problemi di infermeria. «Cataldi partirà ma sarà difficile vederlo in campo dall'inizio», anticipa. Sugli esterni spera di recuperare almeno Marusic, per fare rifiatare uno tra Lazzari e Jony, seppur a partita in corso. In difesa dovrebbe tornare titolare Radu, mentre in attacco probabile nuova staffetta tra Caicedo e Correa per spalleggiare Immobile, anche se dopo gli ultimi 20' dell'Olimpico stavolta dovrebbe toccare all'argentino giocare dall'inizio.

