MORIMONDO Un sito diverso, sorprendente per certi versi, nell'interland milanese, è stato scelto dalla Hyundai per presentare nello stesso giorno due novità: la versione sportiva della i10 N Line e la nuova i30. Poche case intorno alla bella Abbazia di Santa Maria, fondata nel 1136 dai monaci cistercensi e completamente restaurata nel 2008, poi cascine e prati. Ma anche una rete di strade poco frequentate e di altre dalla circolazione massiccia, come le tangenziali. Una situazione ideale per provare caratteristiche e prestazioni di una macchina avendo a disposizione un solo pomeriggio.

Saliamo sulla piccola i10N che già nell'aspetto ha l'aria di un'utilitaria grintosa, che mostra i muscoli almeno nello stile con tracce di colore rosso, cerchi abbondanti da 16 e doppio terminale di scarico. All'interno i sedili sono proprio avvolgenti, inserti scarlatti, un volante che si impugna bene il tutto condito da un imponente schermo touch da 8 pollici, fra i più grandi del segmento. Ci sono anche il caricatore wireless, presente con i servizi BlueLink, Apple Car Play e Android Auto. Completa la dotazione di sistemi ADAS.

La Casa coreana non lesina in questo campo. Ma il vero protagonista è il motore 1.0 turbo TGDI benzina da 100 cv con 172 Nm di coppia. Rispetto al 67 cv, è un altro mondo. Grazie anche al cambio 5 marce, ti invita alla guida sportiva e risponde molto bene, dandoti anche una discreta spinta in accelerazione. Piacevole da guidare.

Agile, compatta, ma anche spaziosa all'interno e non un bagagliaio capiente da 252 litri. Al lancio la N Line viene offerta a 14.550 euro, oppure ad una rata mensile di 119 euro e un anticipo di 5.200 euro, 5 anni di garanzia e km illimitati.

Cresciamo di livello con la nuova i30, berlina segmento C che ha subito un discreto restyling con i nuovi paraurti anteriori e posteriori, la griglia con motivo grafico 3D e fari LED a V. Le dimensioni sono immutate rispetto ai precedenti modelli. Nell'abitacolo ci sono il nuovo cluster digitale da 7 pollici ed il più grande display touch da 10,25 pollici, con il sistema di navigazione e un pacchetto di sicurezza che prevede praticamente tutti i più moderni sistemi di assistenza alla guida.

Il nuovo motore 1.5 da 160 cv mild hybrid sfrutta bene la sua potenza con grande elasticità. La frizione è ottima. C'è anche la modalità sport per chi vuole divertirsi. Il propulsore però resta silenzioso e l'auto comoda con i sedili ben imbottiti e i braccioli confortevoli. I prezzi di listino partono da 25.950 ma per il lancio in sono corso diverse promozioni. Le motorizzazioni vanno dal 1.0 benzina da 120 cv (con cambio automatico) all'1,5 da 159 cv. Due le propulsioni a gasolio: 1.6 da 115 cv, manuale, e il mild hybrid da 136 cv disponibile anche l'automatico.

Cristiano Chiavegato

