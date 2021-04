Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

INTRIGANTEROMA Era il 2016 quando monsieur François Mariotte, all'epoca direttore commerciale per l'Europa della Dacia, provocò scalpore dicendo che non era giusto parlare di marchio low cost. La polemica dichiarazione sembrò in contrasto con la storica vocazione del brand rumeno di proprietà Renault, affermatosi com'è noto - proprio per la capacità di contenere i prezzi. Ma il manager francese fu categorico: «Noi non proponiamo...