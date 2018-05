Internazionali Fognini passa ora test Nadal per sognare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TENNISSei anni dopo Andreas Seppi, un azzurro vola ai quarti degli Internazionali d'Italia: non può che essere Fabio Fognini, indiscusso n. 1 azzurro, che dopo aver ribaltato il pronostico con Thiem, da favorito si è imposto sul tedesco Peter Gojowczyk, 53 Atp. Partita che non si era messa benissimo per il ligure, ritrovatosi sotto 2-4 ma poi capace di infilare 4 game consecutivi e vincere il primo set. Il secondo è proseguita sul filo dell'equilibrio; a decidere è stato il break al decimo gioco, col tedesco che sbaglia tanto e consente a...