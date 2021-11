Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MILANO Non c'è tempo per sorridere, l'Inter si rimette l'elmetto ed è subito pronta alla prossima sfida. La vittoria contro il Napoli, bella e importante per il peso specifico sulla corsa scudetto, va subito archiviata: per i nerazzurri infatti la testa ora deve essere sulla Champions League e sulla decisiva sfida di domani contro lo Shakhtar Donetsk, che potrebbe aprire a Lautaro e compagni le porte degli ottavi di finale.Certo, il...