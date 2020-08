La cavalcata dell'Inter finisce a un passo dal sogno. A Colonia, nella bolla tedesca, vince il Siviglia ed è un riscatto per chi in Italia ha deluso come Banega, Ocampos, Suso e Monchi. L'Europa League addirittura la sesta conquistata dagli andalusi resta una maledizione per le nostre squadre, che non vincono dal 1999 (successo del Parma per 3-0 del Marsiglia) e che con il nuovo format e il nuovo nome (dalla stagione 2009-2010) non erano mai arrivate in finale fino a ieri. Antonio Conte sfiora l'impresa di regalare a Suning il primo trofeo: dopo aver eliminato Getafe, Bayer Leverkusen, Shakhtar, si ferma contro il Siviglia, nonostante il vantaggio iniziale firmato da Lukaku su rigore e il pari di Godin quando gli spagnoli rimontano con la doppietta di uno scatenato de Jong, che in semifinale aveva già fatto male (molto male) al Manchester United. Poi, ci pensa Diego Carlos (ma è determinante la deviazione di Lukaku) a domare i nerazzurri, che ce la mettono tutta per trionfare in Europa 10 anni dopo il Triplete di José Mourinho e nove anni dopo la Coppa Italia di Leonardo, ultimo successo in bacheca del club di viale Liberazione. Il difensore segna in rovesciata, ma a deviare la palla in rete è Romelu. Oltre al danno, la beffa. Ed è curioso che sia capitato proprio al giocatore più prolifico dei nerazzurri.

È POCO ROMELU

All'Inter non basta quindi il gol di Lukaku, il beniamino di Conte. Una stagione pazzesca quella del nerazzurro, che prima si procura il rigore (atterrato in area proprio da Diego Carlos), poi lo trasforma firmando il gol stagionale numero 34, come Ronaldo il Fenomeno al primo anno ad Appiano Gentile. Il belga non riesce a imitare del tutto il brasiliano, che il 6 maggio 1998, a Parigi, aveva vinto con la maglia dell'Inter la Coppa Uefa contro la Lazio. Anzi, nella ripresa Lukaku nella si fa ipnotizzare da Bounou e si divora il possibile 2-3 e devia nella propria porta la rovesciata di Diego Carlos appunto. La sfida nella sfida è di de Jong, l'attaccante olandese (ma nato in Svizzera), approdato al Siviglia nella scorsa estate dal Psv e titolare a sorpresa. Una sorta di premio per la semifinale giocata contro il Manchester United. Ed è decisivo con una doppietta.

IL FUTURO

In questi giorni l'Inter dovrà smaltire la grande delusione per l'occasione sprecata, poi ci sarà il faccia a faccia tra Steven Zhang (sarebbe potuto essere il presidente più giovane della storia interista a vincere un trofeo) e Conte. La società ascolterà i malumori dell'ex ct, cercando di rassicurarlo sulle manovre di mercato e ribandendo la volontà di colmare il gap con la Juventus, che ha appena avviato una rivoluzione con l'arrivo di Andrea Pirlo in panchina al posto di Maurizio Sarri. Infine, il tecnico salentino chiederà all'Inter maggior vicinanza e protezione nei momenti difficili perché la squadra non abbia la sensazione di essere sola. Suning non ha intenzione di fare a meno di Conte, l'uomo che ha condotto i nerazzurri a giocarsi una finale europea 10 anni dopo l'impresa di José Mourinho. Tra club e allenatore si dovranno chiarire anche le cose non dette e ripartire con l'obiettivo di vincere lo scudetto. Il traguardo deve essere ben chiaro a tutti fin dall'inizio con la consapevolezza di ripartire da questa sconfitta. Che oggi fa male, ma che un domani potrà essere la giusta spinta motivazionale.

Salvatore Riggio

