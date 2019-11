INTER-TRIS, RESTA IN SCIA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TORINO È l'Inter di Lautaro Martinez, ma anche di Lukaku. L'argentino incanala l'anticipo del Grande Torino, va rivalutato Spalletti che nel finale della scorsa stagione lo preferiva a Icardi, pur reintegrato. I granata erano partiti bene, in un match iniziato tardi per drenare un po' il campo dall'acqua, perderanno 3-0. Si fa male Belotti, il Toro è in 10, la battuta dal fondo di Sirigu diventerà un assist. A centrocampo Vecino fa valere lo stacco, lancia Lautaro, il destro è perfetto, raggiunge le 9 reti stagionali, è alla 5. marcatura...