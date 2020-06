MERCATO

Nel giorno in cui in Spagna riprendono forza le voci su Lautaro Martinez al Barcellona, in casa Inter il tedesco Werner avrebbe superato Cavani come principale candidato alla successione del Toro argentino. E proprio dall'Argentina arriva la notizia che, contrariamente a quanto veniva ipotizzato nei giorni scorsi, Maradona ha rinnovato per altri dodici mesi il contratto da allenatore del Gimnasia La Plata. Tornando all'Inter, c'è da registrare che si sta facendo più complicata la via che porta Tonali, visto che la Juventus ha deciso di puntare sul talento del Brescia e avrebbe il vantaggio di poter offrire a Cellino una vasta rosa di giovani promettenti tra i quali scegliere quelli che più fanno al caso della squadra lombarda: i nomi sono quelli di Nicolussi Caviglia, Muratore, Mavididi, Toure, Kastanos e quel Pellistri, 19enne del Penarol, che la Juve vorrebbe acquistare (il prezzo è di 13 milioni) e poi parcheggiare in Italia. Con la Roma i bianconeri hanno parlato di possibili scambi per fare plusvalenze, che riguarderebbero Cristante e Kluivert e Mandragora e Rugani. Ausilio e Marotta, da parte loro, avevano pensato di dare al Brescia Esposito in prestito, ma il fatto che quasi sicuramente nella prossima stagione la Leonessa farà la serie B ha fatto storcere il naso al promettentissimo attaccante nerazzurro, che preferirebbe essere appoggiato in A (non mancano i pretendenti). Intanto il Brescia ha trovato l'accordo con il Torino per il trasferimento di Chancellor in granata al termine di questo campionato. Napoli e Fiorentina hanno dei discorsi in piedi: al ds partenopeo Giuntoli piacciono Pezzella E Milenkovic, la Viola strizza invece l'occhio a Ghoulam. Molto dipende anche dall'eventuale cessione di Koulibaly, che dovrebbe andare in Premier. La Roma cerca di tenersi Smalling e Mkhitaryan, e di trovare una soluzione per prendere lo svincolato Pedro, che Fonseca ha chiesto esplicitamente, nonostante la concorrenza della Juve. Bocciato Bustos, attaccante del Talleres, perché è un contropiedista (ed ex mezzala) mentre invece ai giallorossi serve un vice Dzeko. Lo sconto al Lipsia per Schick (25 milioni invece di 29) verrà fatto solo se i tedeschi accettano di pagare in un'unica soluzione, ma per ora sono arrivati a 20. Per Montiel del River Plate il ds Petrachi non molla, mentre per Florenzi sarebbe stato deciso di prolungare il prestito al Valencia fino a giugno 2021, a meno che la Fiorentina, che si è informata, non decida di acquistare il giocatore a titolo definitivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA