INTER, TEMPO DI CESSIONI BILANCIO DA SISTEMARE

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MERCATOMILANO L'ultima settimana di giugno è decisiva per i bilanci di molti club, in particolare quelli sotto i riflettori dell'Uefa per il fair play finanziario. La necessità di far quadrare i conti si trasforma in potenziali saldi di mercato. Tra le italiane chi deve prestare particolare attenzione è l'Inter, chiamata a presentare entro sabato un attivo superiore ai 40 milioni: per questo i nerazzurri hanno rimandato alla prossima settimana l'ufficializzazione di Nainggolan (che oggi farà le visite mediche) mentre metteranno subito a...