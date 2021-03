MILANO La settima meraviglia dell'Inter è la vittoria sull'Atalanta, una delle squadre più temibili del nostro campionato. Perché la Dea pressa senza sosta, senza mai fermarsi. Ma i nerazzurri non si fermano proprio più ed è il successo di fila numero sette. Niente Lu-La, impegnata a lottare con il muro difensivo dei bergamaschi. Ci pensa Skriniar a regalare un sorriso ad Antonio Conte. Visti i rivali, la più importante di questo campionato. È la vera svolta scudetto. L'Inter torna a +6 sul Milan, ma aver battuto l'Atalanta ha un certo peso. La Dea si ferma a quattro vittorie di fila. Non riesce a rispondere al successo della Roma sul Genoa e scivola al quinto posto.

DUELLI AFFASCINANTI

Gian Piero Gasperini rinuncia a Muriel dal primo minuto. Rafforza la trequarti con Malinovskiy accanto a Pessina. Il loro compito è quello di mandare in tilt Brozovic nel giro palla nerazzurro.

L'Inter sembra in difficoltà, concede qualcosa di troppo. Ma è questo il modus operandi della squadra di Conte. Fa attaccare gli avversari per poi ripartire e colpirli in ripartenza. La Dea, però, non è un avversario qualunque. È una squadra che gioca intensamente, corre, si difende, fa a spallate e si fa vedere in attacco. In fin dei conti si tratta di due squadre con un reparto offensivo atomico: 62 gol i nerazzurri e 60 i bergamaschi. Ed è l'Atalanta a prendere le misure.

Come quando Gosens e la sfida con Hakimi è tra quelle più belle mette in mezzo una palla interessante senza trovare con un compagno di squadra. La ripartenza nerazzurra si basa tutta sulla velocità di Lukaku, ma Djimsiti vigila.

L'occasione più grande del primo tempo è di Zapata, che sovrasta de Vrij sugli sviluppi di un angolo, ma Handanovic con un miracolo devia in corner. L'ennesima parata di questo inizio 2021 formidabile per lo sloveno. Nella ripresa ci pensa Skriniar a trafiggere Sportiello. Quando basta per tornare a +6.

SITUAZIONE SOCIETARIA

Continuano a essere giorni frenetici sul versante societario con i tanti fondi interessati al club di viale Liberazione. Bc Partners resta in vantaggio nella trattativa. Ma intanto arriva una novità importante su Suning. Non solo la cessione del 23% di Suning Tesco a Shenzen International e Kunpeng Capital. Con l'obiettivo di reperire liquidità per rinforzare la solidità patrimoniale del suo gruppo, Zhang Jindong ha ottenuto una mano anche dalla sua famiglia. Guiping Zhang fratello di Jindong e zio di Steven ha acquisito a inizio 2021 Xixian Suning Real Estate, parte di Suning Real Estate (sponsor dell'Inter), garantendo un'ulteriore iniezione di liquidità alla holding..

Salvatore Riggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA