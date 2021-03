IL POSTICIPO

MILANO Nonostante il primo posto in classifica, all'Inter è vietato parlare di scudetto. Massima concentrazione sulla sfida con il Parma. Antonio Conte non vuole sentire parlare di turnover, nemmeno per Bastoni, Brozovic, Barella e Lukaku, che sono diffidati. «In questo anno e mezzo il Parma ci ha creato delle difficoltà», ha ricordato l'ex ct. «Non dobbiamo far nessun calcolo stupido perché facendo così si rischia di perdere punti per strada. Serve vincere», ha aggiunto. I miglioramenti dei nerazzurri sono sotto gli occhi di tutti: «Quest'anno abbiamo battuto la squadra che ha vinto nove anni di seguito. Quella vittoria ci ha dato autostima e consapevolezza», ha concluso Conte. Senza mani nominare la Juventus, l'altra parola tabù.

LE VICENDE SOCIETARIE

Nel frattempo, sono settimane importanti per Bc Partners, che continua la trattativa per l'acquisto dell'Inter, anche se non andrà oltre gli 800 milioni di euro già offerti. C'è da dire che lo stato cinese ha aiutato il patron del club nerazzurro, Jindong Zhang, rilevando il 23% di Suning.com per 1,9 miliardi di euro. Così se da una parte da Nanchino hanno ribadito di voler garantire una continuità aziendale, dall'altra parta c'è il fondo che è uscito allo scoperto, cercando di sbaragliare la concorrenza (c'è un'offerta anche del colosso Fortress).

Ora il club deve fare i conti con le scadenze della Uefa che sembra però essere più morbida: qualche settimana fa ha introdotto un'eccezione all'obbligo di saldare gli stipendi dei dipendenti dell'anno precedente entro il 31 dicembre. I club potranno usufruire di questo vantaggio se l'ammontare degli ingaggi non pagati non supera il 15% del compenso di ogni tesserato nell'ultimo anno solare. L'Inter dovrà, inoltre, dimostrare di aver dovuto rinunciare a entrate di denaro a causa del Covid e presenti un piano che garantisca il pagamento degli stipendi arretrati entro il 30 giugno.

Roberto Salvi



PARMA (4-3-3): 1 Sepe; 42 Busi, 24 Osorio, 30 Valenti, 3 Pezzella; 23 Hernani, 15 Brugman, 14 Kurtic; 33 Kucka, 10 Karamoh, 28 Mihaila. All.: D'Aversa

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 24 Eriksen, 14 Perisic; 9 Lukaku, 10 Lautaro Martinez. All.: Conte

Arbitro: Pasqua di Tivoli

Tv: ore 20.45 su Sky Sport

© RIPRODUZIONE RISERVATA

