IL FUTURO

MILANO Inter col fiato sospeso per le notizie che arrivano sulla proprietà. Zhang Jindong rischia, infatti, di cedere il controllo di Suning.com, tra i maggiori rivenditori in Cina di elettronica e altri beni di consumo. La società, le cui azioni sono state ieri sospese alla Borsa di Shenzhen, ha riferito che i soci intendono vendere il 20-25% ad acquirenti anonimi per raccogliere liquidità, in base a quanto detto dal fondatore Zhang Jindong e dalla società madre Suning Appliance Group in possesso, rispettivamente, del 20,96% e del 19,88%.

Nell'azionariato c'è poi il colosso dell'e-commerce Alibaba col 19,99%, parte di una partnership strategica firmata nel 2015. Le notizie giunte dalla Cina si aggiungono al tam tam che da settimane riguarda un possibile passaggio di proprietà del club nerazzurro stanti le difficoltà economiche di Zhang. Una situazione di incertezza nella quale ieri si è inserita le notizia della positività al Coronavirus degli amministratori delegati dell'Inter, Alessandro Antonello e Beppe Marotta, del direttore sportivo Piero Ausilio, del legale del club, Angelo Capellini, oltre a un membro dello staff tecnico. «Tutti i dirigenti e l'intero gruppo squadra - ha precisato l'Inter un una nota - seguiranno le procedure previste dal protocollo sanitario».

