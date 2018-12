Inter sul velluto con il Rapid Vienna ma per la Lazio è dura: c'è il Siviglia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

EUROPA LEAGUEIl sorteggio per i sedicesimi di Europa League è positivo per Inter e Napoli che non dovrebbero avere problemi contro Rapid Vienna e Zurigo, mentre la Lazio fronteggerà il Siviglia, capace di aggiudicarsi 5 edizioni del trofeo, in 11 stagioni, sino al 2016. Gli austriaci avversari dell'Inter hanno solo il blasone, con 32 scudetti e persino un campionato tedesco e una coppa di Germania, nel 1940-41. Dopo 18 gare, i biancoverdi sono solo ottavi in campionato, a 28 punti dal Salisburgo. Nel girone G di Europa League, invece, hanno...