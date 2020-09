MERCATO

MILANO Inter a caccia di Ksntè per accontentare fino in fondo Conte, mentre Smalling è diviso fra i nerazzurri e la Roma, club che per il suo reparto difensivo punta quasi tutto sul ritorno dell'inglese. Detto che, a prescindere dagli acquirenti, il Manchester United continua a chiedere 20 milioni, le soluzioni alternative considerate a Trigoria sono i brasiliani Verissimo del Santos e Marcao del Galatasaray.

Le storie di mercato, a meno di una settimana dalla fine delle trattative, si intrecciano ma anche si bloccano, come nel caso di Ranocchia. Il difensore umbro sembrava destinato al Genoa, ma all'improvviso si è bloccato tutto per un ripensamento dell'Inter, che ha preso tempo. La dirigenza ligure intanto stringe i tempi anche per il rinforzo in attacco, che sarà Scamacca, ex Roma che ora è del Sassuolo. E a proposito di Roma, anche in casa giallorossa serve una punta, che possa dare respiro a Dzeko: a meno di sorprese dell'ultima ora, sarà lo spagnolo Borja Mayoral. La Roma ha offerto al Real Madrid 3 milioni per il prestito, conservando l'opzione del diritto di riscatto fissato a 9.

Ma è di nuovo l'Inter la protagonista di queste ore, perché potrebbe far partire Eriksen e punta con decisione su Darmian e Gervinho del Parma, quest'ultimo dopo che Pinamonti che potrebbe fare il percorso inverso e andare in Emilia, oppure trasferirsi allo Spezia. Ma Pinamonti piace anche al Bologna: il principale obiettivo degli emiliani è Supryaga della Dinamo Kiev (offerti 12 milioni). Ma se il gioiello ucraino non arrivasse, il piano B di Walter Sabatini prevede proprio l'assalto al ragazzo dell'Inter. A caccia di rinforzi anche il Torino, ma per Torreira la trattativa non è semplice. Invece Iago Falque è andato al Benevento. La Lazio, che smentisce con decisione le voci su un possibile arrivo a Formello di El Shaarawy, è un mistero, perché non ha ancora ufficializzato gli arrivi di Fares e Hoedt, mentre va avanti il discorso con il Manchester United per Andreas Pereira, centrocampista classe 1996 che ha passaporto brasiliano e del Belgio.

LAZIO SU OTAMENDI

I biancocelesti hanno visto sfumare definitivamente la possibilità di arrivare a Otamendi, perché l'argentino è stato inserito dal Manchester City come contropartita tecnica destinata al Benfica per Ruben Dias. Questo affare, che prevede anche il pagamento di 53 milioni di euro da parte degli inglesi, fa sfumare il passaggio di Koulibaly alla corte di Guardiola: unico possibile acquirente del senegalese è ora il Psg, ma non si esclude un ritorno di fiamma da parte del Liverpool.

Cerca un attaccante la Fiorentina, ma la strada che porta a Milik è complicata, così circolano i nomi di Piatek e l'ex azzurro Eder, che però non è una prima punta. In casa viola spunta anche la candidatura dello svincolato Callejon. Tra i rebus di Firenze quello relativo al futuro di Vlahovic, che potrebbe essere ceduto in prestito: lo vuole il Verona. Il Milan prova la mossa decisiva per Hauge, ventenne esterno offensivo del Bodo/Glimt, convocato ieri dalla nazionale della Norvegia. Tra i due club c'è ancora la differenza di un milione: 6 quelli chiesti dal Bodoe, 5 l'offerta rossonera.

