INTER, SERATA IN SCIOLTEZZA IL RAPID È SOLO UNA FORMALITÀ

EUROPA LEAGUE MILANO Inter sul velluto nel ritorno a San Siro contro il Rapid Vienna dopo lo 0-1 dell'andata. Un rotondo 4-0, opera di Vecino all'11' e di Ranocchia al 18, di un Perisic rinato al 79' (anche se prima aveva sprecato due ottime occasioni) e di Politano all'87' trascina i nerazzurri agli ottavi di finale di Europa League e mette il sigillo sul terzo successo di fila senza Icardi in squadra (l'ex capitano era in tribuna con la moglie-manager Wanda Nara), non convocato per infortunio. Bellissima la rete del croato, un pallonetto...