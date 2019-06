Inter scatenata: soffia Sensi al Milan e raggiunge l'accordo con Lukaku

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MERCATOMILANO Il destino del Milan si decide tra Londra e la Svizzera. Ieri l'ad Gazidis è volato in Inghilterra con Boban per incontrare i vertici del fondo Elliott e progettare le prossime mosse, in previsione di un'esclusione dall'Europa che verrebbe ratificata a Nyon (quartier generale dell'Uefa) dopo il ritiro del ricorso al Tas di Losanna, al quale il club si era nuovamente appellato a dicembre dopo le vicende della scorsa estate. Una sorta di «concordato» con la confederazione europea in cambio di un anno in più per raggiungere il...