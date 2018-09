INTER, SAMP TEST VERITÀ SPALLETTI SPRONA ICARDI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAMPIONATOIl capitano prende la rincorsa. Dopo aver bagnato l'esordio in Champions con lo splendido gol che ha avviato la rimonta sul Tottenham (votato dall'Uefa come il più bello della 1ª giornata), Mauro Icardi cerca la prima rete in questo campionato contro la sua vittima preferita: la Sampdoria, già punita 10 volte in carriera, 4 delle quali nell'ultimo confronto. Era il 18 marzo di quest'anno e i nerazzurri s'imposero a Genova 5-0, trascinati dal poker del loro capitano che rilanciò le ambizioni europee della squadra di Spalletti....