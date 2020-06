MERCATO

ROMA Le due milanesi sono fra le protagoniste di questo scorcio di calciomercato che porta dritto alla ripartenza del campionato, dopo la lunga sosta. E, se da un lato Theo Hernandez giura fedeltà al milan, dicendosi «entusiasta dell'esperienza in rossonero», dall'altro l'uruguagio dell'Inter, Diego Godin, sembra ormai ai saluti.

La sua esperienza in nerazzurro, durata meno di un anno, non ha prodotto i risultati sperati. Arrivato a parametro zero, dopo avere esaurito il proprio compito nell'Atletico Madrid, il difensore sudamericano dovrebbe fare spazio a Kumbulla, classe 2000, attualmente in forza al Verona. L'Inter punta sempre sul talento Sandro Tonali del Brescia, ma anche sul rientro di Nainggolan dall'esperienza a Cagliari: l'ex romanista potrebbe poi essere girato come contropartita alla Fiorentina per arrivare a Chiesa. L'idea Vidal non è mai tramontata per Antonio Conte. Il Cagliari, intanto, blinda il centrocampista Nahitan Nandez, classe 1995, ritoccandogli l'ingaggio e inserendo una clausola rescissoria di 36 milioni. Tornando al Milan, ci sarebbe già stata un'offerta al Real Madrid per Luka Jovic: prestito biennale con riscatto a 35 milioni. Castrovilli, che ha da poco rinnovato con la Fiorentina fino al 2024, farebbe gola a diverse big: su tutte Juve e Inter. Il Chelsea ha ufficializzato l'acquisto del cartellino dell'attaccante Timo Werner dal Lipsia. Il giocatore, 24 anni, resterà club tedesco per il resto della stagione e si unirà ai suoi nuovi compagni a luglio.

PERISIC RESTA AL BAYERN

La stampa tedesca ne è certa: il Barcellona è disposto a prorogare il prestito del brasiliano Coutinho, in forza al Bayern Monaco fresco campione di Germania, ma di proprietà del club catalano. Il Bayern, inoltre, quasi sicuramente riscatterà il cartellino del croato Ivan Perisic dall'Inter. Vitorino Antunes, terzino del Getafe, non rinnoverà il contratto con il club spagnolo e dunque non sarà presente nella sfida valida per gli ottavi di finale dell'Europa League contro l'Inter.

