MILANO Buone notizie per Simone Inzaghi che ritrova Lukaku, pronto ad aggregarsi al gruppo domenica in America per l'inizio della Florida Cup, quadrangolare fra Inter, Arsenal, Everton e Millonarios. Primo vero test della stagione per i nerazzurri decimati finora dalle assenze per le Nazionali. Per la prima con l'Arsenal ad Orlando Inzaghi (foto) abbraccia il suo bomber, rientrano anche Vecino, Sanchez e Vidal, mentre per Barella, Bastoni e...