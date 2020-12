MERCATO

MILANO Il nodo Eriksen non si scioglie: il danese resta sospeso fra la possibilità di restare a guardare quelli che vanno in campo - come ha deciso da tempo ormai Antonio Conte - e la prospettiva di riabbracciare il vecchio maestro Mauricio Pochettino che, ai tempi del Tottenham, lo trasformò in pedina inamovibile alle spalle del bomber Harry Kane. Pochettino nel Psg vorrebbe riavere Eriksen, ma al contempo non sembra intenzionato a privarsi a centrocampo di un elemento come Leandro Paredes che, in un primo momento, sembrava la pedina di scambio ideale visto che con Tuchel non riusciva a trovare spazio. A questo punto, il club parigino, se vuole davvero mettere le mani sul cartellino di Eriksen, sarà costretto a sborsare una certa cifra: la richiesta dell'Inter si aggira sui 30 milioni, non un euro di meno. Il danese potrebbe tornare in Premier, dove ci sono fior di club disposti a pagarlo, compreso il Tottenham. In caso di cessione i nerazzurri avrebbero i soldi per ritentare l'assalto a Edin Dzeko e accontentare Conte che stravede per il bosniaco.

L'Atalanta ha raggiunto intanto l'accordo per Joakim Maehle Pedersen del Genk: è stato lo stesso club bergamasco a ufficializzarlo.

CUTRONE FA LE VALIGIE

Il passaggio del giocatore verrà formalizzato il 4 gennaio, data d'inizio del calciomercato invernale. Patrick Cutrone, che torna dalla Fiorentina al Wolverhampton per fine prestito, interessa al Benevento: Pippo Inzaghi lo conosce bene, per averlo avuto nella Primavera del Milan, ma sull'attaccante c'è anche il Napoli di un altro ex rossonero, Gattuso. Il Cagliari riabbraccia Radja Nainggolan, che ieri ha sostenuto le visite mediche: lascia l'Inter per tornare (è la terza volta) sull'isola, con la formula del prestito. Dalla Sardegna potrebbe partire Pavoletti, direzione Juve. I bianconeri hanno ormai messo le mani sullo statunitense Reynolds che dovrebbe essere parcheggiato proprio a Cagliari. Ma la Juve segue anche la pista che porta al ritorno di Fernando Llorente.

L'Inter ha deciso di reintegrare l'uruguayano Vecino. Defrel piace al Torino e Carles Perez potrebbe lasciare in prestito la Roma per giocare (di più) altrove. Il Milan dichiara incedibile Krunic e va a caccia di Boukabary Soumarè, classe 1999, del Lilla. Per il Papu Gomez c'è la fila: non solo le big, Juve, Inter, Milan, ma anche la Fiorentina. Di sicuro l'Atalanta non lo lascerà andar via gratis.

