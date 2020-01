INTER, REAZIONE IMMEDIATA

COPPA ITALIA

MILANO L'Inter cerca di archiviare in fretta fatiche e delusioni del pari contro l'Atalanta che ha fatto scivolare i nerazzurri al secondo posto in classifica a due punti dalla Juventus. Bisogna reagire subito perché in questo campionato così equilibrato, anche un pareggio può non bastare, anche perché la Lazio è lontana quattro lunghezze ma deve recuperare una partita. La sfida contro il Cagliari di stasera a San Siro (20.45, Rai1), ottavo di Coppa Italia, tornerà a far parlare il campo dopo le polemiche scoppiate durante il match contro la squadra di Gasperini. Ha fatto discutere il rigore non concesso per la trattenuta in area di Lautaro Martinez ai danni di Toloi nel primo tempo. Un errore del Var che, riguardando le immagini, non ha avvertito l'arbitro Rocchi del fallo in area.

IRRATI, UN TURNO DI STOP

«A San Siro ha sbagliato l'addetto al Var - spiega il designatore Nicola Rizzoli -. Rocchi ha fatto un'ottima partita, se escludiamo questa situazione, in questo episodio c'è stato purtroppo un errore. Ho letto e sentito parlare di presunzione da parte di Rocchi che non è andato a vedere le immagini, ma non è così: l'arbitro è contento quando qualcuno lo salva da un errore. C'è stato solo un errore umano e il Var non ha colto malizia della persona che cadeva addosso a un'altra. Certamente in quella circostanza andava usata la tecnologia. Queste sono situazioni in cui il Var deve intervenire». Irrati, al Var durante Inter-Atalanta, sarà fermato per un turno non, come chiarisce Rizzoli, «in maniera punitiva, ma gli arbitri che vanno in campo devono essere in forma. Bisogna ritrovare calma e un arbitro in Serie A deve essere sempre al 100%».

Il pari contro l'Atalanta è un punto guadagnato anche perché Antonio Conte, come ha precisato nel dopo partita, ha avuto ancora una volta le mani legate nella scelta dell'undici titolare e delle sostituzioni. Il mercato correrà in aiuto ma nella sfida di Coppa Italia è facile pensare ad un turnover. In difesa potrebbe rivedersi Ranocchia che non gioca dalla seconda di campionato, spazio probabilmente anche a Lazaro e a Esposito in attacco per concedere qualche minuto di riposo a Lukaku o Lautaro Martinez. Chance alle seconde linee ma senza stravolgere l'assetto, perché comunque la coperta è corta, anzi «risicata» come l'ha definita Conte.

L'allenatore aspetta i rinforzi concordati con il club. Per il centrocampista del Tottenham Christian Eriksen la svolta potrebbe essere vicina. La conferma arriva proprio da José Mourinho, tecnico degli Spurs: «Non so se rimarrà qui dopo gennaio, il suo futuro lo conosco ma non lo dico. Questo non è il miglior Eriksen, non sono un'idiota e un giocatore in una situazione come questa non rende al massimo livello». Il centrocampista però sarà in campo con il Tottenham oggi e forse anche sabato a meno che non venga definito un accordo con l'Inter che dovrebbe offrire agli Spurs 20 milioni di euro. Dopo la sfida di Coppa Italia, poi, Marotta potrebbe chiudere per Ashley Young in scadenza di contratto e con un accordo con i nerazzurri fino al 2021. Gli ottavi di Coppa Italia prevedono oggi anche Napoli-Perugia (ore 15) e Lazio-Cremonese (18).

