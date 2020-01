INTER, PRIMI VERDETTI

CORSA SCUDETTO

MILANO Aspettando i rinforzi di mercato, l'Inter si prepara a ripartire e rilanciare la sfida scudetto con la Juventus. Non sarà un inizio di 2020 morbido per gli uomini di Conte, attesi prima dal big-match contro il Napoli di domani sera al San Paolo, poi sabato prossimo dalla sfida contro l'Atalanta a San Siro. Le prime due sfide del nuovo anno potranno così dire molto sulle reali ambizioni dei nerazzurri, che hanno chiuso in testa il 2019 appaiati ai rivali bianconeri. La corsa scudetto e la sfida a distanza con la Juve riparte quindi dal San Paolo, dove l'Inter non vince addirittura dal 1997 e dove l'anno scorso il pesante ko per 4-1 complicò notevolmente la qualificazione Champions. Non solo i precedenti, perché Conte deve anche sfidare la tradizione negativa che vede l'Inter faticare notevolmente nel mese di gennaio, quando più di una volta, nelle ultime stagioni, ha visto sfuggire i principali obiettivi.

CONCENTRAZIONE

Per questo il tecnico ha voluto tenere alta la concentrazione, con allenamenti duri anche nei primi giorni del 2020 per ripartire subito forti. In attesa dei nuovi arrivi dal mercato Conte ha potuto nel frattempo riabbracciare i lungodegenti: Sensi aveva già disputato poco più di 15' contro il Genoa, ora sono stati recuperati anche Barella e Sanchez, che saranno disponibili per la gara del San Paolo anche se difficilmente dal primo minuto. L'infermeria tuttavia rimane affollata soprattutto considerando gli esterni, visto che D'Ambrosio è andato ko per un risentimento muscolare e Asamoah resta in dubbio. Conte punta tutto così sulla coppia Lukaku-Lautaro, con quest'ultimo che tornerà titolare dopo la gara saltata col Genoa per squalifica così come Brozovic. Servirà una prestazione importante in attacco, per sfatare il tabù San Paolo anche in termini di gol, visto che nessuno dei nerazzurri in rosa ha mai segnato in casa del Napoli con la maglia dell'Inter. Sarà invece una prima volta per Antonio Conte, che non ha mai sfidato Gennaro Gattuso da allenatore: sei invece erano state le sfide da giocatori, con un perfetto equilibrio tra i risultati (due successi per parte e due pareggi nei sei incroci in campionato).

Ringhio prepara la sfida ai nerazzurri senza pezzi da novanta come Koulibaly, Mertens e Maksimovic, ma con la voglia di stupire tutti. Il tecnico partenopeo in questi due giorni ha cambiato la preparazione della squadra per ottenere il massimo dai muscoli azzurri dopo la sosta natalizia: venerdì tanta corsa sul campo, ieri, invece, niente terreno e pallone, ma una seduta di allenamento esclusivamente in palestra, per sudare, svegliare i muscoli e tenere altissima la concentrazione. Il Napoli è carico ma sa anche che le scelte per domani sera sono praticamente obbligate.

KOULIBALY E MERTENS KO

Anche ieri, infatti, Koulibaly ha continuato il lavoro personalizzato: il senegalese sta meglio ma non è ancora pronto per tornare in campo e si prepara al meglio per la trasferta della settimana prossima contro la Lazio. Out dalla seduta anche Mertens e Maksimovic, con posto assicurato in campo per Insigne a sinistra e Luperto al centro della difesa, al fianco di Manolas. Gattuso ha invece visto allenarsi normalmente con gli altri Fabian Ruiz che ha superato l'influenza e si gioca le sue carte a centrocampo con Allan e Zielinski. Se lo spagnolo non dovesse farcela, spazio ad Elmas.

