INTER, PRIMA CRISI SPALLETTI

Come si dice in cinese è stato bello sognare?. Sedici risultati utili consecutivi con 12 vittorie e 4 pareggi e il comando della classifica, poi lo sprofondo con due sconfitte, e il vento di crisi che soffia inesorabile. E adesso? Una brutta, sgangherata Inter, roba da ricordare quelle di Pioli e De Boer, ha beccato duro ieri al Mapei di Reggio Emilia da un Sassuolo ammirevole per gioco, fisico, corsa, applicazione. Dentro un match che li ha visti per lunghe fasi sbattere sul muro avversario nel panorama di un anticalcio penoso (non un lampo,...