FOCUS

MILANO L'offerta vincolante di Bc Partner è arrivata e ora Suning è a un bivio importante. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, si tratterebbe della proposta finale, che comprenderebbe le garanzie e gli aggiustamenti decisi durante le discussioni con la controparte e l'advisor di quest'ultima, Goldman Sachs.

LA TRATTATIVA

La famiglia Zhang sta valutando, c'è grande incertezza soprattutto sulla valutazione del club. Il patron, Zhang Jindong, non si schioda dal miliardo di euro. Il fondo inglese ha leggermente toccato al rialzo l'offerta (da 750 milioni di euro a 800, debiti compresi che oscillano tra i 400 e i 450 milioni). Da ricordare che l'Inter ha bisogno di un aumento di capitale di 200 milioni di euro entro fine anno per venire incontro alle esigenze finanziarie (stipendi, interessi sulle obbligazioni, rate dei giocatori acquistati, ad esempio quella di Hakimi dal Real Madrid, da versare entro il 31 marzo). Adesso la palla passa, quindi, a Suning, che potrebbe anche lasciare uno spiraglio per una trattativa (i tempi per la cessione non possono essere troppo lunghi). Intanto, la famiglia Zhang ha avviato negoziazioni iniziali con altri soggetti: in prima fila c'è una cordata composta dal gruppo americano Fortress e dal fondo sovrano Mubadala (Emirati Arabi Uniti). Loro sono interessati, inizialmente, alle quote di minoranza. Senza dimenticare il fondo svedese Eqt (sponsorizzato dalla famiglia Wallenberg, una delle più ricche e potenti famiglie di imprenditori svedesi con interessi che vanno da Saab a Ericcson, da Electrolux ad Abb). Al di là delle vicende societarie, c'è una stagione da portare avanti.

SCUDO

Fino adesso Antonio Conte è stato bravo a isolare la squadra da tutte queste indiscrezioni, anche se le preoccupazioni per il futuro si stanno facendo sentire. Sta di fatto che stasera i nerazzurri sono impegnati a Firenze (squalificati Castrovilli e Milenkovic; Ribery in dubbio) e possono sorpassare il Milan, in attesa poi della gara di domenica pomeriggio tra i rossoneri e il Crotone. Rispetto alla gara di Coppa Italia con la Juventus, tornano Hakimi e Lukaku dalla squalifica. Al ritorno con i bianconeri il 9 febbraio non ci saranno Sanchez e Vidal, che invece partiranno titolari con la Fiorentina.

Salvatore Riggio

FIORENTINA (3-5-2): 69 Dragowski; 2 Martinez Quarta, 20 Pezzella, 98 Igor; 22 Caceres, 5 Bonaventura, 34 Amrabat, 78 Pulgar, 3 Biraghi; 77 Callejon, 9 Vlahovic. All.: Prandelli

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Hakimi, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Vidal, 14 Perisic; 7 Sanchez, 9 Lukaku. All.: Conte

Arbitro: La Penna di Roma

In tv: ore 20.45 su Sky Sport e Sky Sport Serie A

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA