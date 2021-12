Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

ROMA Non è servito l'amore dell'Olimpico (che - sullo zero a tre - non ha fischiato ma ha cantato per un quarto d'ora di fila alè alè Roma Roma alè, quasi come segno di resa), nemmeno la presenza di Francesco Totti in tribuna, men che meno l'impegno dei giocatori rimasti a Mourinho, il grande ex della giornata alle prese con la conta degli assenti tra infortuni e squalifiche. L'Inter scesa ieri a Roma era di un altro pianeta. Segna...