Da alleato ad avversario. Sono diversi giorni che Mourinho ha cambiato linea sul fronte Eriksen: un piano studiato per arrivare all'obiettivo e ai 20 milioni di euro richiesti dal suo presidente, Levy. Nella fase iniziale, ha invitato l'Inter a cogliere l'occasione, per la paura di perdere poi il giocatore a zero: uno scenario che comporterebbe un enorme danno di immagine per il Tottenham. Ultimamente, ha deciso di giocare invece contro la sua ex società. Come? Prima pungolando Conte, poi ribadendo a più riprese che il danese è a disposizione e affronterà il Norwich. Le sue parole sono arrivate proprio mentre Inter e Tottenham si scontravano, nel vertice di Londra, sul prezzo finale. Tra le parti c'è una bozza di accordo sui 15 milioni, ma l'ad Marotta deve fare un ultimo sforzo per avvicinarsi con i bonus alla quota stabilita dagli Spurs. Nessuna preoccupazione, garantiscono fonti interiste: prevale l'ottimismo.

A favorire l'immediata fumata bianca c'è la volontà dell'ex Ajax che pare disposto a rinunciare ad una piccola parte dell'ingaggio (8 milioni a stagione fino al 2024). I contatti proseguono e oggi ci sarà l'aggiornamento sul fronte Giroud (il francese aspetta l'uscita di Politano) e Chong. Quest'ultimo, in scadenza a giugno con lo United, si presenta come un'occasione, anche per Napoli e Juve.

Intanto, è arrivata la firma di Victor Moses. Il 29enne nigeriano ha superato i controlli approfonditi senza intoppi e in serata si è legato ai nerazzurri (prestito con diritto di riscatto). Ritrova così Conte, dopo il biennio vincente al Chelsea. L'arrivo mette alla porta Lazaro, al centro di trattative con Lipsia e alcuni club inglesi.

Giornata calda pure per l'uomo di mercato Juve, Fabio Paratici che ha dovuto registrare l'accelerazione del Barcellona per Rodrigo. Una pista che potrebbe complicare il possibile scambio Rakitic-Bernardeschi, che nelle scorse ore ha vissuto un altro stop per il solito problema sulle valutazioni. Il duttile trequartista, proposto in passato anche a Roma e Milan, resta così in bilico insieme ad Emre Can.

Da Torino a Bergamo: chiuso il terzino sinistro Czyborra, l'Atalanta ha bloccato l'ex Milan Bellanova. Il Lecce aspetta Saponara senza trascurare Acquah. Iago Falque, scaricato dal Torino, dialoga con il Genoa e società spagnole dopo aver messo in stand by l'offerta della Spal. Chiusura sul calciomercato estero: Cavani spinge per trasferirsi adesso all'Atletico Madrid.

Eleonora Trotta

