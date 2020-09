MERCATO

RIMINI Da Suarez a Vidal, da Kante a Chiesa, da Milik a Dzeko, da Smalling a Kumbulla, sono tante le trattative in ballo. Ecco i principali movimenti della serie A a una settimana dal via.

JUVENTUS: in stand-by la pista Suarez, in calo Dzeko, occhio a Morata, Giroud e Kean. La Juve si libera di Higuain, ma non ancora di Khedira. Rinnovato il centrocampo con lo scambio Arthur-Pjanic, l'arrivo di McKennie e l'addio di Matuidi. L'arrivo di Kulusevski può liberare Costa. Romero all'Atalanta.

INTER: dopo il colpo Hakimi Conte vuole esperienza. È arrivato Kolarov, sta per chiudere con Vidal. L'altra priorità è Kantè per il quale sacrificherebbe Brozovic ed Eriksen. Via Godin, in arrivo Darmian, per la difesa si cerca Kumbulla sul quale è tornata anche la Lazio. In partenza Joao Mario e Perisic. Nainggolan e Skriniar potrebbero restare.

LE MOSSE DI GASP

ATALANTA: capitalizzate la cessione di Kulusevski, Ibanez e Barrow, al posto di Castagne è arrivato Piccini. In attesa di Ilicic Gasp ha scelto il russo Miranchuk. Interessa Meret. Difesa rafforzata con Romero. Può arrivare anche Zappacosta.

LAZIO: il rinnovo di Immobile, la conferma di Milinkovic e Luis Alberto non bastano a Inzaghi che sta apprezzando Escalante e Reina. Chiuso per 20 milioni con la punta Muriqi (giunto ieri nella capitale), per 10 c'è l'esterno Fares. Serve un centrale difensivo e Tare torna a insidiare l'Inter per Kumbulla.

ROMA: lavori in corso per Friedkin sbarcato a Trigoria. È arrivato Pedro ma Zaniolo è ko, per cui dovrebbero restare Dzeko e Kluivert. Coi soldi di Schick e Kolarov sta per tornare Smalling. Servono altri due centrali, un esterno destro, una punta, tanti gli esuberi. Juan Jesus e Karsdorp verso il Genoa.

MILAN: con la conferma di Pioli, Maldini ha ingranato la quarta. Confermato Ibra, grande colpo con Tonali, si pensa al futuro con Brahim Diaz, Kululu e Roback. L'altro innesto atteso è Bakayoko, servono un esterno destro e un centrale. Si complica il rinnovo di Donnarumma. Proposto Chiesa, ma ci vogliono 50 mln.

NAPOLI: De Laurentiis positivo al covid. Presi a gennaio Rrahmani e Petagna, ora ecco Osimhen, colpo da 80 milioni. Gli altri obiettivi sono l'esterno del Real Reguilon, l'esterno offensivo Deulofeu, il romanista Veretout, il difensore Sokratis. Tanti anche i partenti: via Allan e Callejon, i prossimi sono Koulibaly , Maxsimovic, Ghoulan. Milik sta diventando un caso.

FIORENTINA: preso in anticipo Amrabat, pensa a Piatek. Arrivati Bonaventura, Benassi e forse Borja Valero. Resta Milenkovic, prova a piazzare Chiesa. Via Sottil, può arrivare un difensore.

TORINO: sistemata la difesa Vojvoda e Rodriguez, c'è Linetty a centrocampo, ora serve un regista, si pensa a Torreira o Krunic.

SASSUOLO: Rennes insiste su Boga, ma ci vogliono 40 mln. Per De Zerbi c'è Ayhan, si tiene stretto Locatelli, si cerca Monchu.

VERONA: persi Amrabat e Rrahmani, sempre incerto Kumbulla. Juric può contare su Cetin, Tameze, Ilic e Gunter. È arrivato Benassi, lo possono seguire Amione, Zeqiri o Favilli.

PARMA: Con Liverani e il ds Carli pensa a bilancio e salvezza. Può partire Gervinho, possono arrivare Bellanova, Tripaldelli, Nicolussi, Traorè, Melegoni e il quotato Nehuen Perez.

UDINESE: confermato Gotti, resterà Mandragora. Sono arrivati il difensore Molina e l'esterno Ouwejan, sono partiti Opoku e Fofana. Su De Paul si concentra il Leeds ma servono 40 mln.

SAMPDORIA: Blindato Bonazzoli, Ranieri ha perso Linetty, possono andare via Colley e Murillo. È arrivato Damsgaard, si cerca l'esterno Marin, se parte Gabbiadini idea Torregrossa.

