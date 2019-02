INTER, L'URLO DEL NINJA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MILANO Più forte di una delle più fastidiose crisi in 111 anni di storia, la tormentata Inter di questi chiari di luna stampa la terza vittoria in otto giorni: battuta 2-1 la Sampdoria ieri a San Siro dopo le due vittorie per 1-0 a Parma in campionato e Vienna in Europa League. Prova di scarso spettacolo, mediocre senso di squadra, gioco per lunghe fasi macchinoso e velleitario ma per certi versi divertente. Tanto per dire, la seriazione dei tre gol che hanno fatto il risultato nel giro di quattro minuti alla mezz'ora della ripresa: 1)...