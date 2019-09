Inter, l'inizio è soft. Juve con problemi di tenuta fisica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CHAMPIONSROMA Comincia l'Inter e sarà un inizio soft. In Champions, come in campionato. Domani sera, alle 18,55, contro lo Slavia Praga. Poteva andare peggio. È quello che ci vuole per una squadra ancora in costruzione, per quanto nel cantiere di Conte le cose stiano procedendo a una velocità superiore alle aspettative. Un paio d'ore dopo, per lo stesso girone, tutt'altro che semplice, si incroceranno Borussia Dortmund e Barcellona, probabilmente ancora senza Messi. Punti davvero pesanti in palio, partita già quasi decisiva. Cioè: per...