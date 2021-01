IL BIG MATCH

MILANO Tra Inter e Juve è quasi uno spareggio o almeno un crocevia dal quale passano le ambizioni per lo scudetto. Conte, grande ex, alla vigilia del derby d'Italia a San Siro non vuole sentire parlare però di favoriti. «Sarà una gara - dice Conte - tra due squadre ambiziose che hanno voglia di lottare e vincere per ottenere qualcosa di importante. È inevitabile però che la Juventus rappresenti un parametro di riferimento perché in questi anni ha dominato in Italia».

«Non voglio indicare i favoriti, dobbiamo avere rispetto nei confronti di chi - spiega il tecnico nerazzurro - ha vinto per nove anni e vuole vincere ancora. Negli anni passati non c'è stata storia, noi abbiamo accorciato un po' lo scorso anno e speriamo di poter fare la stessa cosa perché ricordo di campionati dove la Juve staccava le altre di 20-25 punti». Una squadra - la Juve - che anche quest'anno, nonostante l'assestamento e l'esordio di Andrea Pirlo, resta forte e qualitativa. «Penso che nessuna squadra in Italia - sostiene Conte - possa dire di aver colmato il gap. La Juve ultimamente ha cambiato molto e ha preso giocatori di esperienza. Su una struttura che ha sempre vinto sono stati inseriti calciatori come Chiesa e Morata. Queste scelte dimostrano che c'è un grande lavoro per continuare a migliorarsi. Ma attraverso il lavoro molte squadre stanno facendo cose importanti e si stanno avvicinando».

Anche l'Inter cresce e va nella direzione giusta: «Siamo cresciuti sul campo dopo un anno e mezzo di lavoro ma dobbiamo migliorare come mentalità e cattiveria agonistica». Piccola parentesi su Vidal ed Eriksen. «Per quello che riguarda Vidal - dice Conte - ha una esperienza che gli consente di affrontare questa gara nel modo giusto. Quanto a Eriksen lo stiamo impostando per tirare fuori il meglio nella posizione di regista».

La Juventus, dal canto suo, non si nasconde. Spera di vivere un'altra grande notte a San Siro dopo il 3-1 sul Milan. Il suo modo di approcciare al big match resta lo stesso dello scorso 6 gennaio. Per Pirlo è la prima sfida con l'Inter dalla panchina, e la prima contro il suo ex allenatore Conte: «È una partita che rappresenta la storia del calcio, una gara che va al di là del campo per tutto ciò che c'è dietro ai due club e noi andremo lì per vincere. È una partita molto importante, anche se non decisiva per lo scudetto».

Pirlo non firmerebbe per il pareggio: «Assolutamente no, non si parte mai per pareggiare ma proveremo a portare a casa i tre punti - la promessa dell'allenatore - e dovremo giocarcela a viso aperto: siamo la Juve, non dobbiamo aver paura di presentarci liberi di testa e di mettere in campo ciò che abbiamo provato in settimana».

Inter contro Juve, ma anche Conte contro Pirlo: la sfida dei tecnici è cominciata in conferenza stampa. Perché se il nerazzurro ha precisato che «nessuno ha ancora colmato il gap con i bianconeri», il collega non si è nascosto: «Lo conosco bene, lui cerca sempre di togliere pressioni ai suoi ragazzi per trasmetterla agli altri: ma ci sta e ce le prendiamo». E, sempre legato a Conte, il tecnico della Juve racconta un retroscena: «Mi ha insegnato tantissimo, è quando ho avuto lui come allenatore che ho cominciato ad immaginare un futuro in panchina: c'è stima reciproca». Pirlo metterà Chiellini insieme a Bonucci per provare a fermare Lukaku: «Giorgio sta bene - assicura- dopo il Genoa non ha avuto problemi ed è carico».

