INTER, GRIDO D'ALLARME DI CONTE: «IL NOSTRO MERCATO È IN RITARDO»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LO SFOGOPrima tournée e primi mal di pancia per Antonio Conte alla guida dell'Inter. Nel presentare la sfida odierna in programma a Singapore contro il Manchester United (calcio d'inizio alle 13.30 italiane, con diretta tv su Sportitalia) e valida per l'International Champions Cup, il nuovo tecnico nerazzurro non lesina critiche ai propri dirigenti, con palese riferimento al mercato. Lo spunto per polemizzare lo offre Romelu Lukaku, attaccante dei Red Devils da tempo nel mirino dell'Inter che oggi verrà tenuto a riposo da Solskjaer,...