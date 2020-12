MILANO L'Inter dà l'addio all'Europa. Pareggia contro lo Shakhtar (e a Madrid non c'è stato il biscotto tra Real e Borussia Moenchengladbach, 2-0 per gli spagnoli), ed esce dalla Champions. Unica italiana a non raggiungere gli ottavi. Non solo. Arriva ultima nel girone e non retrocede nemmeno nella seconda manifestazione continentale. È la peggiore delusione da quando Antonio Conte siede sulla panchina nerazzurra. Più del 21 agosto, del ko di Colonia nella finale di Europa League contro il Siviglia. Perché se quella era stata soltanto il triste epilogo di una cavalcata entusiasmante 10 anni dopo il Triplete di José Mourinho, questa volta non c'è appello: l'Inter è fuori da tutto. Di questi tempi, soprattutto per il bilancio (al 30 giugno 2020 il passivo ammonta a 102,4 milioni di euro) non è un'ottima notizia. Il colpo è duro. Anzi, devastante. È il fallimento di una stagione intera e siamo soltanto a metà dicembre. Una ferita davvero profonda.

OCCASIONI SPRECATE

Da guarire pensando al campionato. Non è il momento di mollare: il Milan è a cinque punti e i nerazzurri hanno centrato un filotto interessante di tre vittorie di fila (Torino, Sassuolo e Bologna). Certo, a vedere la prestazione venuta fuori a San Siro contro lo Shakhtar, i problemi da risolvere sono diversi. Ci sono momenti nei quali e non è la prima volta che accade in questa stagione l'Inter non sempre riesce a concretizzare il proprio gioco. Così facendo, spreca tutte le possibilità per passare il turno. Questa era l'ultima occasione, guadagnata con il sudore dopo la vittoria ottenuta in Germania con il Borussia Moenchengladbach. Gettata al vento contro lo Shakhtar. Il risultato che fa più male di tutti.

Nell'Inter c'è subito una sorpresa nella formazione titolare: c'è Barella. Così Eriksen finisce ancora in panchina e non ha nemmeno la possibilità di giocare dall'inizio per la quarta volta in questa annata («Su di lui abbiamo già detto tutto. Diventa stucchevole dare sempre le stesse risposte», ha spiegato l'ad nerazzurro, Beppe Marotta). Vista la posta in palio, è più importante vedere in campo un giocatore come Barella. Corre per tutti, ha qualità ed è impetuoso. È un po' l'anima dell'Inter. Ed è proprio da una sua iniziativa che i nerazzurri sfiorano il gol. Palla in mezzo, finta di Lukaku, tiro potente di Lautaro Martinez che sfonda la traversa. È soltanto il 7' ed è questo il biglietto da visita dei nerazzurri. Poi c'è un'occasione per de Vrij, ma l'olandese viene murato da un avversario sugli sviluppi di un angolo. L'Inter ce la mette tutta. Anche nella ripresa con un colpo di testa di Lukaku, ma Trubin compie una gran parata e spegne le speranze nerazzurre.

Salvatore Riggio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA