EUROPA LEAGUE

L'Inter e la Roma provano a ripartire con l'Europa. I nerazzurri lo fanno in Bulgaria contro il Ludogorets (ore 18.55), i giallorossi (alle 21) se la vedranno in casa con i belgi del Gent, nella prima partita dei sedicesimi di finale della coppa. Entrambe cercano una via d'uscita alle recenti sconfitte di campionato e all'involuzione del gioco.

L'Inter scende in campo con una squadra rimaneggiata dal turnover e dalle assenze (indisponibili Bastoni, Sensi, Gagliardini, Esposito, Handanovic e Brozovic; fuori anche Skriniar) con la concreta possibilità di vedere Christian Eriksen dal 1', diciassette giorni dopo la prima e unica volta. In attacco la probabile coppia sarà Lautaro-Sanchez. «Eriksen titolare? Lo deciderò dopo la rifinitura - resta vago Antonio Conte - Ma vedo troppa ansia. Da parte nostra c'è grande serenità, il giocatore vuole mettersi a disposizione: siamo sereni. Se sto studiando qualcosa per lui? Al massimo sto ristudiando l'inglese». Il tecnico vuole voltare pagina dopo il ko nello scontro scudetto con Lazio all'Olimpico e cerca di far ritrovare all'Inter lo slancio nella corsa al titolo. «La squadra sta bene, affronterà la partita nella giusta maniera. Non c'è motivo per cui la squadra debba stare male. Quella contro la Lazio è una sconfitta che brucia - ammette l'allenatore nerazzurro - ma per il risultato finale e non per la prestazione che è stata buonissima contro una squadra tra le più in forma del torneo».

Per la Roma, lontana sei punti dal quarto posto in campionato, eliminata dalla Coppa Italia, l'Europa league diventa l'àncora di salvezza. Mancheranno gli infortunati Zaniolo, Diawara, Pastore e Mirante, ma mister Fonseca non vuole alibi: «Se un allenatore non vuole avere pressioni non può allenare grandi squadre che vogliono vincere come la Roma. Qui non è diverso rispetto ad altre parti».

