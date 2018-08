INTER, È GIÀ ORA DI PROCESSI

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

FOCUSLa battuta che in queste ore circola sui social la dice lunga: «Dopo due giornate possiamo chiederci: è davvero l'Inter l'anti-Frosinone?». Stessi punti in classifica dei ciociari per la squadra che prima del via era stata indicata da tutti come l'anti-Juve. Sfottò che si aggiungono al mancato arrivo di Modric, sognato dai tifosi della Beneamata, e alla rimonta subita dal Torino seguita al ko di Reggio Emilia contro il Sassuolo, già indigesto a Spalletti nella scorsa stagione. Il tecnico di Certaldo ha evidenziato l'ottimo primo...